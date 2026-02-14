Frank Rothwell se convierte en la persona más longeva en atravesar el Atlántico remando
El hombre de 70 años habló en La W sobre su experiencia de 56 días remando.
Frank Rothwell, el señor de 70 años que se convierte en la persona más longeva en atravesar el Atlántico remando, comentó en La W que “duré 56 días y remaba alrededor de 8 a 12 horas al día. En la noche me aseguraba que estuviera en el trayecto correcto y dormía 8 horas”.
Rothwell realizó esta aventura para recaudar fondos para la investigación de los tratamientos para tratar el Alzheimer. Un poco más de $1.4 millones de dólares fue recaudado gracias a las donaciones de casi 10,000 personas diferentes, incluyendo el asirte de $700,000 por parte de Iceland Foods Charitable Foundation.