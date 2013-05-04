Fanáticos de Star Wars celebran ‘su día’ en redes sociales

Los aficionados a Star Wars conmemoran en mayo varios hitos de la saga, pero la principal razón para elegir un día para homenajearla es un juego de palabras relacionado con la frase más famosa de la película: "Que la fuerza te acompañe".



Dicha frase traduce en inglés “May the force be with you”, que finalmente fue adaptada a "May the 4th be with you" (Que el 4 de mayo sea contigo).



La primera película de Star Wars se estrenó un 25 de mayo, mes en el que también es el aniversario de 'El retorno de Jedi’, y el cumpleaños de George Lucas, padre de la franquicia.



Tras la adquisición de la productora Lucasfilm, Walt Disney Company anunció que en 2015 se estrenará una película de la saga, para después hacerlo cada año.

