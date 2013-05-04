6AM W6AM W

Don Omar agita rumores sobre separación de Wisin y Yandel

La forma de presentar a Yandel en un concierto en Puerto Rico le subió el tono a las especulaciones.

Foto: El Tiempo.(Thot)

“Bienvenido a tu nueva faceta como solista”, le dijo Don Omar en una función en el coliseo de Puerto Rico.

Después de esa frase, el rumor de que el dúo de reggaetón podría separarse después de 15 años de carrera juntos se hizo más fuerte.

Igualmente, a través de su cuenta de Twitter @DonOmar, el 'rey del reggaetón' escribió:

"#Gracias Puerto Rico #SoldOut @daddy_yankee te la comiste brother, @llandel_malave Bienvenido al mundo de los solistas, @ArcangelPrrra DURO!"

Sin embargo, ni Wisin, ni Yandel, ni ninguno de sus representantes ha hecho un pronunciamiento oficial al respecto.

Los artistas habían confirmado un concierto en Bogotá para el 17 de mayo en el Club Deportivo La Conejera.
 

