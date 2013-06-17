'Chespirito' confiesa que ya no puede caminar

El comediante Roberto Gómez Bolaños, de 84 años, señaló en una entrevista con el medio azteca que ya no puede caminar.



Cuando el periodista Javier Solórzano le preguntó por su estado de salud, el creador de ‘El Chavo del Ocho’ dijo: "pues mal, pero ahí voy, porque no puedo caminar, entonces ese es mi gran problema".



Igualmente, recordó que en el pasado "tenía mucho movimiento y habilidad para moverme, ahora sufro de eso".



Y agregó: "Tengo una limitante muy grande que es el oído; no oigo casi nada (…) Eso me impide hacer muchas cosas; no voy al cine, ni a un teatro, y me da mucho dolor no poder ir al teatro".



‘Chespirito’ bromeó con las falsas noticias de su muerte a través de las redes sociales: "Me han matado como 20 veces o más", dijo.

