6AM W6AM W

Tendencias

'Chespirito' confiesa que ya no puede caminar

En una entrevista con la revista mexicana TVyNovelas, Chespirito también se refirió a su audición.

Foto: El Tiempo.

Foto: El Tiempo.(Thot)

El comediante Roberto Gómez Bolaños, de 84 años, señaló en una entrevista con el medio azteca que ya no puede caminar.

Cuando el periodista Javier Solórzano le preguntó por su estado de salud, el creador de ‘El Chavo del Ocho’ dijo: "pues mal, pero ahí voy, porque no puedo caminar, entonces ese es mi gran problema".

Igualmente, recordó que en el pasado "tenía mucho movimiento y habilidad para moverme, ahora sufro de eso".

Y agregó: "Tengo una limitante muy grande que es el oído; no oigo casi nada (…) Eso me impide hacer muchas cosas; no voy al cine, ni a un teatro, y me da mucho dolor no poder ir al teatro".

‘Chespirito’ bromeó con las falsas noticias de su muerte a través de las redes sociales: "Me han matado como 20 veces o más", dijo.
 

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad