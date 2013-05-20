[ Video ] Falso escape de amante por el balcón causa furor en internet( Thot )

El video lo muestra escapando de un departamento ubicado en un tercer piso, en la ciudad de Sao Paulo, y desde su publicación se convirtió en un éxito de YouTube.









Las imágenes comienzan con lo que parecía ser una discusión más entre una pareja, pero luego se ve como un tercero suelta una sábana por la ventana y comienza a bajar.

















Incluso los Bomberos llegaron al lugar e instalaron colchonetas para que el supuesto amante pudiera saltar y escapar, visiblemente molesto, de la incómoda situación.









Todo se trataría de un montaje, para un programa televisivo.



