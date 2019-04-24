Uribismo presenta inconformidad por la nueva candidatura a la Gobernación del Cesar
Álvaro Soto, aspirante a conseguir el aval afirmó que el proceso de elección fue un fraude, mientras que la directora del partido dijo que dichas acusaciones eran falsas.
09:57
No hubo garantías, fue un proceso fraudulento que adelantaron algunos directivos al interior del Centro Democrático: Álvaro Soto. Foto: Colprensa