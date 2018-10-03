Tres personas resultaron heridas tras explosión en Tuluá

Desconocidos se movilizaban en motocicleta cuando lanzaron una granada de fragmentación contra una vivienda. Foto:( Thot )

En el barrio El Palmar en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), tres personas resultaron heridas –una de ellas de gravedad–, tras una detonación de un artefacto explosivo contra una vivienda.

Según las autoridades, desconocidos se movilizaban en motocicleta cuando lanzaron una granada de fragmentación contra esta vivienda. Los habitantes de la casa tuvieron que ser atendidos de manera inmediata en la clínica San Francisco y en la clínica Maríangel.

Una vez se realizó la explosión, el Cuerpo Meritorio de Bomberos de Tuluá hizo presencia en el lugar debido a un escape de gas que se registró tras la explosión.

Al parecer, la explosión no iba para esta vivienda, según lo indicó el mayor Julio Fernando Mora Escobar, comandante de la Policía. El uniformado afirmó que junto a la vivienda afectada, hay un reconocido expendio de alucinógenos.

Por su parte, las autoridades están investigando si el atentado es una retaliación entre bandas dedicadas al microtráfico.