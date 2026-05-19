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19 may 2026 Actualizado 19:54

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Tras circulación de panfleto aumentan pie de fuerza en el sur de Córdoba

En el panfleto se advierte de la llegada de un nuevo grupo criminal y se intimida a la comunidad.

En el panfleto se advierte de la llegada de un nuevo grupo criminal y se intimida a la comunidad. . Foto: Getty Images

En el panfleto se advierte de la llegada de un nuevo grupo criminal y se intimida a la comunidad. . Foto: Getty Images(Thot)

En el panfleto se advierte de la llegada de un nuevo grupo criminal y se intimida a la comunidad. . Foto: Getty Images

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Ante la circulación de un panfleto amenazante en el municipio de San José de Uré sur de Córdoba,  que advierte de la llegada de un nuevo grupo criminal e intimidaciones a la comunidad, el comandante de la Policía en esta sección del país, coronel Jairo Baquero, señaló que esto obedecería a la confrontación que existe entre el Clan del Golfo y los Caparrapos. 

“Este panfleto fue analizado por personal de inteligencia y logramos establecer que este mismo panfleto, bajo las mismas características de tipo de letra, soporte de documento es el mismo que circuló hace más o menos 8 meses en el departamento de Antioquia. La única diferencia que tiene es el cambio de la fecha del documento. Hemos establecido distintas hipótesis delictivas que tiene que ver con una estrategia de algunas personas para amedrentar a los ciudadanos de ahí e infundir temor sobre decisiones que se tienen que tomar”, señaló el uniformado.

Pese a lo anterior, el oficial advirtió que para el sur de Córdoba se dispuso un aumento del pie de fuerza.

“Tenemos el personal del cuerpo élite que trabaja todo el tema de amenazas a  líderes sociales y adicionalmente  a los esquemas de protección que le corresponden a la Policía Nacional”, precisó el uniformado.

La circulación del panfleto se dio recientemente y era firmado por  un supuesto grupo autodenominado Organización Libertadores del Nordeste el cual advierte de una lucha frontal contra el Clan del Golfo e intimidaciones a las comunidades.

 

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