Sube $100 el pasaje del MIO en Cali
La nueva tarifa regirá desde el próximo lunes 5 de febrero.
A partir del lunes 5 de febrero la tarifa del Sistema de Transporte Masivo MIO en Cali tendrá un aumento de 100 pesos.
El incremento, que deja en $2000 el pasaje, llega después de un año de ser anunciado por el alcalde Maurice Armitage.
Según Metrocali, el alza busca hacerle frente a las deficiencias del sistema de transporte de la capital del Valle del Cauca.
En cuanto a la tarifa preferencial de $900 que cobija los usuarios del oriente de Cali, la entidad aseguró que se mantendrá durante el primer trimestre de 2018.