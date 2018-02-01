6AM W6AM W

Cali

Sube $100 el pasaje del MIO en Cali

La nueva tarifa regirá desde el próximo lunes 5 de febrero.

Sube $100 el pasaje del MIO en Cali. Foto: Colprensa

A partir del lunes 5 de febrero la tarifa del Sistema de Transporte Masivo MIO en Cali tendrá un aumento de 100 pesos.

El incremento, que deja en $2000 el pasaje, llega después de un año de ser anunciado por el alcalde Maurice Armitage.

Según Metrocali, el alza busca hacerle frente a las deficiencias del sistema de transporte de la capital del Valle del Cauca.

En cuanto a la tarifa preferencial de $900 que cobija los usuarios del oriente de Cali, la entidad aseguró que se mantendrá durante el primer trimestre de 2018.

