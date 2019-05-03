Solo tenemos agua cuando San Pedro llora: alcalde de Timbiquí

Hemos evidenciado que el Gobierno Nacional no se ha preocupado por darnos soluciones: alcalde de Timbiquí, Edison Castro Lerma. Foto: Colprensa

El alcalde de Timbiquí, Cauca, Edinson Castro Lerma, lamentó que en una región rica en agua existan municipios como el suyo donde no cuentan con agua potable a raíz de la falta de un sistema de acueducto.

El mandatario expresó que son más de 23.000 los habitantes afectados por esta situación, por lo que hizo un nuevo llamado al Gobierno Nacional para que a través del Ministerio de Vivienda se dé luz verde a un proyecto que ya presentaron.

“Lo que estamos esperando es que nos aprueben un proyecto que no ha avanzado. Es realmente triste que en un departamento como el nuestro, existan municipios sin el vital líquido”, agregó.

El alcalde le pidió al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, que revise su proyecto, para dar solución a las familias de esta abandonada población de la Costa Pacífica del Cauca.

