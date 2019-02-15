Andrés Villamizar, secretario de seguridad de Cali habló en La W radio sobre la investigación de los hechos. Foto: Getty Images

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Secretario de seguridad de Cali habla sobre investigación de atentado a director del HUV

A través de La W Radio, Andrés Villamizar, ex director de la UNP y actual secretario de seguridad de la alcaldía de Cali se refirió a los hechos ocurridos en contra del señor Irne Torres, gerente del Hospital Universitario del Valle, quien fue víctima de un atentado al salir de su casa en un sector al sur de la ciudad de Cali.

Según el funcionario, hay claros indicios sobre el origen de las amenazas y los autores del atentado, donde también resultaron heridas otras dos personas, y que suscitó la reacción del cuerpo de seguridad del funcionario.

Le puede interesar: Investigan asesinato de una mujer en el oriente de Cali

Villamizar reiteró que la Alcaldía de Cali ofrece hasta 50 millones de pesos de recompensas por informaciones puntuales que permitan esclarecer los hechos.

El secretario de seguridad, pese a haber afirmado no querer entregar mayores detalles de las investigaciones, para evitar interferir en esta, afirmó que al revisar las cámaras de seguridad, “se puede ver la participación de una moto y un taxi, se ve el momento en que accionan las armas de fuego y la reacción de los escoltas”.

Lea también: Sindicalistas del país rechazaron atentado contra el presidente de SintraEmcali

La gobernadora Dilian Francisca Toro convocó a un consejo de seguridad para analizar los hechos sucedidos.

Según Villamizar, las 3 personas víctimas de los hechos están en estado crítico pero estable en la clínica Fundación Valle de Lilí.

Villamizar también afirmó que el anterior director del Hospital Universitario del Valle también había sido objeto de amenazas.