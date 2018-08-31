Rionegro: Universidad Nacional rechazó plan de repotenciación para edificio Altos del Lago

En una reunión entre la Alcaldía de Rionegro, representantes de los constructores y de las familias que hace 18 meses fueron evacuadas del edificio altos de los lagos en Rionegro se conoció el concepto que emitió la Universidad Nacional con respecto al plan de repotenciación, del edificio Altos del Lago, que hace dos meses había presentado la constructora Soluciones Integrales en Construcciones Civiles S.A.S.



Cristian Sánchez, abogado de las familias evacuadas reveló que los representantes de la constructora llegaron una hora tarde para escuchar la exposición de los ingenieros "ese plan se envió al a firma de constructores de la Unal y nos entregan un informe manifestando que esa propuesta no cumple con los criterios que necesita el edificio... Los cálculos son erróneos, señaló el abogado.



Las familias evacuadas lamentaron la decisión que advierten las deja más en el limbo por el futuro de la estructura. Denuncian que " la constructora siempre ha sido ausente de 8 reuniones que se han citado, sin mucho ha asistido a dos, agregó el señor Sánchez.



Desde marzo del año pasado cursa una demanda penal contra la constructora y los accionistas con la que tratan de perseguir hasta el patrimonio personal, que permita resarcir a las familias.



En los próximos días la alcaldía emitirá un acto administrativo que definirá el futuro de la estructura.



En la construcción de este edificio también participó Jorge Aristizábal, calculista del desaparecido edificio Space.