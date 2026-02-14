Queremos un mejor futuro para nosotros: manifestante en Cali

“No hay trabajo y me dediqué a las ventas ambulantes, ha sido imposible conseguir en trabajo. Queremos un mejor futuro para nosotros”: Jorge*. Foto: Getty Images / LUIS ROBAYO( Thot )

En diálogo con La W desde la ciudad de Cali, Jorge*, uno de sus habitantes, cuenta en La W por qué decide salir a marchar en el día pero no en las noches.

Desde el 28 de abril se ha desatado una explosión social en Colombia: tras un año de pandemia, con cifras de desempleo disparadas y la pobreza exacerbada, los colombianos se han tomado las calles para protestar. Al mismo tiempo, en el marco de las movilizaciones, los colombianos han observado abusos de la fuerza por parte de la Policía, así como la violencia ejercida por los vándalos que han opacado las marchas.

El epicentro del paro nacional ha sido el Valle del Cauca, en especial su capital, Cali. El desabastecimiento de alimentos y de gasolina, así como enfrentamientos con la minga indígena y hasta la presunta conformación de grupos de autodefensa han marcado las jornadas en los últimos días.

Un equipo de periodistas de W Radio se ha trasladado hacia Cali para conversar con miembros de la Primera Línea, comerciantes, ciudadanos, empresarios, funcionarios públicos y marchantes pacíficos, entre otros ciudadanos, para contar un relato completo y veraz sobre la situación en la capital vallecaucana y en el departamento.