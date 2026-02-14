Procuraduría ordena suspensión del actual alcalde de Tenza-Boyacá

El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas, con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Foto: Colprensa( Thot )

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y ordenó la suspensión disciplinaria por un mes del alcalde de Tenza, Boyacá, Jhon Alexander López Mendoza, por presunta participación en política.

El Ministerió Público Provincial de Guateque busca establecer si el funcionario pudo incurrir en falta disciplinaria al presuntamente invitar a los habitantes del municipio que se encontraban en la plaza de mercado, a participar de una actividad de carácter político liderada por el candidato, Mario Fernando Lozano Duarte.

La suspensión provisional de López Mendoza sin derecho a remuneración durante el término que dure la medida cautelar, según lo previsto en el artículo 157 del Código Disciplinario Único, es de inmediato cumplimiento.

El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas, con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

El investigado no podrá ejercer cargo o función pública, o contratar con el Estado, durante este tiempo, sin embargo, podrá ser escuchado en versión libre, si así lo solicita.

Lea en La W: