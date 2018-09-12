Policía inmoviliza tres máquinas utilizadas en minería ilegal en Cauca

El operativo fue realizado en la vía que comunica a la vereda Ardobela con el corregimiento de San Antonio, Santander de Quilichao zona altamente afectada por esta práctica ilegal.. Foto: Cortesía( Thot )

Un operativo de la Policía Nacional permitió la inmovilización de tres máquinas retroexcavadoras que eran utilizadas para actividades de minería ilegal en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca.

Las actividades se ejecutaron en la vía que conduce de la vereda Ardobela al corregimiento de San Antonio, zona con alta presencia de estos delitos que afectan los recursos naturales.

Los operarios, al notar la presencia de los uniformados, emprendieron la huída y dejaron encendidas las máquinas, por lo que se procedió con su inmovilización.

Los vehículos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.