Llegan ayudas humanitarias para damnificados de Timbiquí, Cauca

Un total de 1.200 ayudas ingresaron por el río Timbiquí para brindar atención a familias damnificadas por una creciente súbita, registrada en este municipio de la Costa Pacífico.

Llegan ayudas humanitarias para damnificados de Timbiquí, Cauca. Foto: Grupo Herencia de Timbiqui.

Llegan ayudas humanitarias para damnificados de Timbiquí, Cauca. Foto: Grupo Herencia de Timbiqui.(Thot)

La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Cauca informó que gracias a las gestiones realizadas se lograron 1.200 ayudas humanitarias para las familias damnificadas por inundaciones en el municipio de Timbiquí, en la Costa Pacífica.

Un buque de la Armada Nacional llegó al río Timbiquí, para atender a las personas afectadas por una creciente súbita registrada el pasado 26 de octubre en el casco urbano y la zona rural.

La Gobernación del Cauca indicó que se sigue brindando atención a familias damnificadas por esta emergencia, que aunque dejó cuantiosas pérdidas materiales, no produjo muertes ni personas heridas.

