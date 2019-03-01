Las recomendaciones de la Policía para asistir al Carnaval de Barranquilla
Yesid Peña afirma que para este tipo de eventos es pertinente que las personas lleven solo los elementos necesarios y que además se acompañen de personas conocidas.
Es muy importante que las personas disfruten de este carnaval con mucho respeto y cuidado: Comandante de la Policía Yesid Peña. Foto: Colprensa