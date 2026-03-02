Arie Kakowicz, profesor de Relaciones Internacionales y titular de la Cátedra Chaim Weizmann de Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para hablar sobre el conflicto de Oriente Medio.

¿Cómo ve el futuro inmediato de esta guerra?

“El presidente Trump creo que dijo hoy que va a ser algo de cuatro semanas o menos, pero esta es una guerra peculiar porque es una guerra de Estados Unidos con Israel contra Irán, y a pesar que hay muchos intereses comunes entre Estados Unidos e Israel, no son intereses idénticos”, dijo.

Por lo tanto, afirmó que seguramente será el presidente Trump quien va a decidir cuándo se termina. Además, señaló que también depende la dinámica que se utilice, si es escalada o desescalada.

“Llevamos tres días en casa, yo soy de los privilegiados que tengo un dormitorio que es cuarto blindado, en cualquier momento puede sonar la alarma en el teléfono diciendo que en diez minutos quizás hay misiles en camino, después tengo un minuto y medio para entrar al cuarto. Pero hay centenares de miles o millones de ciudadanos de Israel que no tienen esa posibilidad y tienen que correr a un refugio público”, dijo.

¿El régimen de Irán es posible acabarlo con la guerra o será peor?

“El tema de cambiar el régimen, es muy complicado. Este es un régimen atroz que merece ser cambiado, pero no es el papel de Estados Unidos o de Israel hacerlo”, dijo.

Y aseguró que lo que ha hecho el régimen durante estos más de 40, casi 50 años, es meterle en la cabeza a los iraníes que el enemigo es Estados Unidos y que ellos siempre van a ser aquello que les hará daño", afirmó.