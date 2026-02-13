Juez de Barranquilla ordena arresto y multa contra director de El Heraldo, Marco Schwartz

El juez de Barranquilla mediante una orden de desacato emitida el pasado 19 de abril en contra del director del periódico 'El Heraldo', Marco Schwartz Rodacki, enciende debate ante el ejercicio periodístico y el alcance del poder de la justicia.

El proceso hace referencia a la publicación de una noticia que hace El Heraldo, relacionada con una investigación de la Fiscalía en la cual estaban involucrados dos magistrados del distrito, por una denuncia de la Alcaldía por el desembolso de recursos públicos en favor de pensionados.

Ante esto la casa editorial hizo las respectivas aclaraciones, pero no fueron suficientes para los implicados, los cuales decidieron interponer una tutela contra Schwartz, en la que el juez falló.

La decisión, que ordena el arresto del periodista y una multa económica, está a la espera de ser revisada por el Tribunal Superior de Barranquilla.

El directivo de El Heraldo dijo que por ahora no se pronunciará al respecto y que del caso se está encargando su apoderado.