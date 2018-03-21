Incautan dos toneladas y media de marihuana en un bus en el Valle del Cauca

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca realizaron el hallazgo de un autobús abandonado, en el que fueron encontrados 2.500 kilos de marihuana.

El procedimiento se efectuó el tramo vial Sucromiles–El Cerrito, centro del departamento.

El coronel Wilson Javier González Delgadillo, comandante de Policía Valle, afirmó que el alcaloide valorado en más de dos mil millones de pesos venía procedente del departamento del Cauca.

Hasta el momento, no se conocen capturas por estos hechos. Entre tanto, el material incautado, al igual que el vehículo, ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización