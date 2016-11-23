Fuertes heladas generan millonarias pérdidas en Totoró, Cauca

El alcalde del municipio de Totoró, Hilario Sánchez, expresó su preocupación por las fuertes heladas que se han registrado en los últimos días y que han generado millonarias pérdidas a las comunidades campesinas e indígenas de esta región del oriente del Cauca.

El fenómeno natural se registra con inclemencia desde el pasado domingo 20 de noviembre y ha afectado cultivos de papa, pan coger, hortalizas, fresas y pastos para la ganadería, de los cuales subsisten los habitantes.

El mandatario expresó que las veredas más afectadas son Santa Lucía, San Pedro (límites con el municipio de Silvia), El Tablón, Sabaleta, Tulcán, San Miguel y el Valle de Malvazá, zona productora de papa por excelencia en el departamento del Cauca.

Hasta el momento se desconoce una cifra oficial de los afectados, y el Gobierno Municipal ya inició con el trámite de las actas de urgencia para conocer cada caso y reportarlo a los órganos competentes.

“La idea es que podamos enviar esa información a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y al Banco Agrario, teniendo en cuenta que nuestros campesinos e indígenas trabajan con esta entidad y se van a registrar problemas en los asuntos financieros”, dijo Sánchez.

El Alcalde señaló que se realizarán gestiones ante los bancos para que se otorguen alivios financieros a los usuarios teniendo en cuenta la emergencia natural que afrontan en la actualidad.

Andrés Rivera, uno de los afectados, dijo que la situación es crítica especialmente en la zona alta de la región, donde los productores lo perdieron todo por cuenta de las fuertes heladas que se han registrado en los últimos días.

Los productores hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que a través del Ministerio de Agricultura les ayuden a afrontar la crisis que les ocasionó pérdidas millonarias. Además, temen que se sigan registrando heladas en los próximos días.