Fuerte granizada afectó 700 familias en un municipio de Santander
El fenómeno se registró en Carcasí y dejó un hombre herido.
Durante más de tres horas cayó granizo en Carcasí, un municipio ubicado en la provincia de Garcia Rovira, lo que causó grandes afectaciones en viviendas, cultivos, incluso en el hospital y alcaldía municipal.
(Le puede interesar: Drama de los venezolanos en los parques de Bucaramanga)
Un hombre resultó herido al parecer luego de resbalarse y golpearse la cabeza.
Son más de 700 familias las que resultaron afectadas, por daños en la infraestructura de sus viviendas y por pérdidas totales de los cultivos de maíz y frijoles.
“Era un diluvio de no creer, acá estamos siempre a 28 grados centígrados, pero ese día era una cosa impresionante, casi el 80% de los cultivos se perdieron”, asegura Eduard Jurado, habitantes del municipio.
Las clases de tres instituciones educativas se suspendieron por dos días tras las inundaciones que se registraron.