Fuerte granizada afectó 700 familias en un municipio de Santander

Un hombre resultó herido al parecer luego de resbalarse y golpearse la cabeza. Foto: Foto: Maria Alejandra Rodriguez Castellanos.( Thot )

Durante más de tres horas cayó granizo en Carcasí, un municipio ubicado en la provincia de Garcia Rovira, lo que causó grandes afectaciones en viviendas, cultivos, incluso en el hospital y alcaldía municipal.

(Le puede interesar: Drama de los venezolanos en los parques de Bucaramanga)

Un hombre resultó herido al parecer luego de resbalarse y golpearse la cabeza.

Son más de 700 familias las que resultaron afectadas, por daños en la infraestructura de sus viviendas y por pérdidas totales de los cultivos de maíz y frijoles.

“Era un diluvio de no creer, acá estamos siempre a 28 grados centígrados, pero ese día era una cosa impresionante, casi el 80% de los cultivos se perdieron”, asegura Eduard Jurado, habitantes del municipio.

Las clases de tres instituciones educativas se suspendieron por dos días tras las inundaciones que se registraron.