6AM W6AM W

Medellín

Dos jóvenes murieron por una sobredosis en Sopetrán, Occidente de Antioquia

Otro joven resultó intoxicado.

Dos jóvenes murieron por una sobredosis en Sopetrán, Occidente de Antioquia. Foto: W Radio

Dos jóvenes murieron por una sobredosis en Sopetrán, Occidente de Antioquia. Foto: W Radio(Thot)

Los jóvenes habrían llegado a la finca La María, sector Miranda, de Sopetrán el pasado fin de semana, según la policía de occidente, estas personas habrían preparado un cóctel de drogas, entre otras, marihuana cocaína rosada y bazuco.

Dos jóvenes de 20 y 21 años murieron pese a que fueron llevados por sus amigos al hospital del municipio.

Cuando la policía llegó al lugar, encontró a 10 jóvenes drogados, al parecer con la misma sustancia, uno de ellos estuvo hospitalizado y fue desintoxicado.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad