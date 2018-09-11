Dos jóvenes murieron por una sobredosis en Sopetrán, Occidente de Antioquia. Foto: W Radio( Thot )

Los jóvenes habrían llegado a la finca La María, sector Miranda, de Sopetrán el pasado fin de semana, según la policía de occidente, estas personas habrían preparado un cóctel de drogas, entre otras, marihuana cocaína rosada y bazuco.

Dos jóvenes de 20 y 21 años murieron pese a que fueron llevados por sus amigos al hospital del municipio.

Cuando la policía llegó al lugar, encontró a 10 jóvenes drogados, al parecer con la misma sustancia, uno de ellos estuvo hospitalizado y fue desintoxicado.