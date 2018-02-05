Déficit de buses del MIO enredan su operación

Este lunes que comenzó a regir la nueva tarifa del MIO, que tuvo un incremento de $100, Metrocali indicó a través de un comunicado que los operadores del Sistema de Transporte Masivo no están cumpliendo con la flota requerida y desaprobó el retiro progresivo de buses, lo que estaría creando más complicaciones para los usuarios del servicio en la capital del Valle.

Alrededor de 800 vehículos son programados por Metrocali para atender la demanda general, que durante el mes de enero se situó en un promedio de 460 mil viajes. Sin embargo, los cuatro concesionarios de transporte no están sacando la cantidad programada de vehículos.

Según la entidad gestora del masivo de occidente, en hora pico de la mañana, los concesionarios atienden la operación con un promedio de 695 buses, es decir que hay un faltante de 105 carros; mientras que en la hora pico de la tarde, esta cantidad baja hasta un promedio de 637 buses, aumentando dicho faltante hasta 160 vehículos.