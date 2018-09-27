Continúa la búsqueda de joven que apuñaló a otro en el oriente de Cali

Mientras el agresor le apunta a la víctima, toma un chuchillo del suelo y lo comienza a herir en varias partes del cuerpo. Foto: Getty Images( Thot )

El caso se dio a conocer por un video que se hizo viral en redes sociales; en el que se observa a un grupo de jóvenes aparentemente pertenecientes a pandillas discutiendo; en ese momento uno de ellos, quien porta un arma de fuego, intimida en repetidas ocasiones a otro joven.

El Coronel Fabián Ospina, Subcomandante de la Policía, indicó que “es compleja la situación que se presenta en este sector de la ciudad, pero que se ya tienen planes de control, disuasión e identificación”.

Además, afirmó que “se encuentran en plena identificación del agresor para iniciar con el proceso investigativo con la Fiscalía y así dar con la víctima para que inicie un proceso de denuncia”.

Hasta el momento no se conoce la fecha exacta en que ocurrieron los hechos; el atacante sería conocido con el alias de Kevin.