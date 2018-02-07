Con gomas, chupos dulces y gotas para ojos, impregnados de LSD, buscaban enviciar a niños. Foto: Evelyn Ortiz La W( Thot )

A nivel nacional, la Fiscalía logró la captura de 31 personas que estarían vinculadas a la organización autodenominada “Los reyes de la marihuana”, quienes complementaba su accionar delictivo, con venta de LSD que traían del extranjero, éxtasis, poper y cocaína.

En el caso de Medellín, distribuían el LSD en todo tipo de comestibles como chupos dulces, gomas, impregnados en papeles e incluso en gotas para los ojos, que son aplicadas en los lagrimales por los consumidores y cuyo costo podía superar el millón y medio de pesos.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que en los últimos días, este grupo delictivo liderado por los hermanos Garro había adquirido 10 millones de gomas que iban a ser impregnadas de LSD para posteriormente distribuirlas en colegios, universidades y discotecas de Medellín para generar una adicción en los niños, una acción que tildó el Fiscal de “repugnante y despreciable”.

La comercialización de los alucinógenos, en Bogotá y Medellín, se daba a través de un call center que despachaba pedidos las 24 horas del día a viviendas, oficinas y universidades. Incluso, en la Universidad de Medellín, según la investigación, se logró identificar que se hacían pedidos de esta naturaleza y eran atendidos por motociclistas que escondían los alucinógenos en el panel frontal de las motos.

Para el Fiscal Martínez, dentro de las personas capturadas, se refleja la falta de valores y ética en uno de los casos, donde una mujer utilizaba a sus hijas menores de edad, para distribuir las anfetaminas, LSD y marihuana, en el barrio El Poblado.

El cálculo aproximado de los investigadores, reveló que cada expendio de droga podría generar ganancias superiores a los 40 millones de pesos semanales.

Desde la Fiscalía confirmaron que las rutas que utilizaba esta organización, incluso para el transporte de marihuana, corresponde al de otras organizaciones. En su paso por Antioquia, contribuía a que la denominada Ofina obtuviera mayor rentabilidad, por el cobro de las rutas de distribución.

Así mismo, se determinó que el almacenamiento de estas drogas se adelantaba en viviendas con mejores ambientales poblacionales, en zonas como Llanogrande, El Poblado, Laureles, Belén y el barrio Antioquia.

El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, hizo un llamado a la sociedad para que no deje evolucionar el narcomenudeo. De igual forma, explicó que en el departamento se retomará la Policía Escolar y el toque de queda para menores después de las 10:00pm, con el propósito de evitar que los menores tengan acceso a este tipo de drogas.

Finalmente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que “un país que está inundado en droga, no tiene como surgir. O le damos la vuelta a esto, o nos jodemos”.