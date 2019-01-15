Cierre de compuerta en Hidroituango no generará ninguna amenaza: Federico Gutiérrez

En el Bajo Cauca antioqueño sigue la tensión luego de que EPM encontrara una socavación a pocos metros de la entrada de Casa de Máquinas de Hidroituango y que se conoció la semana pasada.

(Le puede interesar: Gustavo Jiménez aclaró dudas sobre estabilidad de las montañas en la presa de Hidroituango)

W Radio se trasladó hasta Valdivia en dónde hay temor y desinformación, tal vez, quienes peor la están pasando son los habitantes del corregimiento Puerto Valdivia, en donde unas 800 personas de las 1.500 que fueron evacuados en mayo, habían retornado entre noviembre y diciembre de 2018, confiando en la palabras de las autoridades y hoy muchos están pidiendo albergue en Valdivia por miedo a esa maniobra que se llevará acabo el miércoles en Hidroituango.

En diálogo con La W, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó los protocolos establecidos previos al cierre de la compuerta dos de Casa de Máquinas de la hidroeléctrica.

Entre tanto, EPM informó que se suspenden las caravanas terrestres desde las 4:00 a.m. El transporte fluvial sólo se suspende el miércoles entre las 6 am y 12 del día.

(Lea también: Sociedad Hidroituango radicó cobros por retrasos en la hidroeléctrica)

La Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia informó que por solicitud de la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de desastres el miércoles, 16 de enero, desde las 12:00 de la noche y el medio día se suspenderá la movilidad, entre Yarumal y Caucasia para los camiones superiores a los 3.4 toneladas.

El espacio aéreo en Hidroituango también estará cerrado para drones y aviación comercial, los únicos autorizados son: Aviación Estado, ACFT contratadas por EPM Y Gobernación de Antioquia en Apoyo OPS Hidroituango.