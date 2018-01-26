Capturan a responsable de instalación de carro bomba en Ocaña, Norte de Santander

Las autoridades capturaron en la Cúcuta a Jonni Andrei Ortega, alias "Pablo", cabecilla de Los Pelusos en los municipios de Ocaña y Teorama (N/S).

Ortega fue capturado por el delito de porte ilegal de armas de fuego y explosivos, cuando se movilizaba en un bus de transporte público con una mina antipersonal.

A este hombre se le atribuyen las recientes acciones contra diferentes unidades de la policía en Ocaña y la adecuación de un vehículo con explosivos, el cual iba a ser detonado en las instalaciones de la Seccional de Investigación Judicial de Norte de Santander.

El capturado habría tenido participación en la muerte del comandante de la Estación de Policía de Teorama y la emboscada contra una patrulla de la Policía en Ocaña, donde murió un intendente y un patrullero.