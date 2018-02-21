Capturan a 19 presuntos miembros de red que traficaba con migrantes ilegales

En una operación de la Dijín de la Policía fueron capturados 19 presuntos miembros de una red de tráfico de migrantes, que operaba desde Bogotá y estaría detrás del tráfico de cerca de 2500 personas.

El director de la Dijín de la Policía, general Jorge Luis Vargas, explicó que esta red, conocida como Los Emperadores, era liderada por alias David desde Medellín y cobraba grandes cantidades de dinero a migrantes de Asia, África y Centroamérica para su tránsito por Colombia con destino final Estados Unidos o Canadá.

El oficial explicó que para esto la red ingresaba a los migrantes ilegales por Leticia, Cúcuta o Ipiales, para luego sacarlos del país vía aérea por San Andrés o terrestre por el tapón del Darién.

"Tenían personas tipo A o tipo B. A las tipo A les cobraban entre 45 mil y 50 mil dólares, las ingresaban desde Brasil hacia Leticia y de ahí se iban en avión a San Andrés y luego a países de Centroamérica. Las personas tipo B pagaban entre 2500 y 3 mil dólares, ingresaban por Cúcuta, para luego seguir Bogotá-Medellín y el Darién para pasar a Panamá", explicó el general Vargas.

La ruta por Leticia se daba luego de que los migrantes llegaran hasta la frontera con Colombia y la atravesaran a pie, para luego usar documentos falsos en un vuelo nacional hasta San Andrés. Los capturados tenían entre sus funciones recibir a los migrantes que ingresaban a Colombia, coordinar su alojamiento en ciudades como Cúcuta, Medellín y Turbo, darles alimento, transporte, tiquetes y recibir el dinero de pago a través de giros.

Además, se confirmó que la organización usaba a algunos de los migrantes para pasar hasta 25 kilos de droga hacia Panamá y que pagaba un impuesto al Clan del Golfo por el paso por territorios en los que opera esta banda criminal. Las capturas se llevaron a cabo en Cúcuta, Medellín, Turbo y Capurganá y los detenidos fueron judicializados por concierto para delinquir y tráfico de migrantes.

Además, la Policía entregó a Migración Colombia a 46 migrantes de Nepal, India, Camerún y Yemen que estaban en manos de esta red.