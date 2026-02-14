Autoridades buscan esclarecer hechos de violencia en Éxito Calipso en Cali
Jhon Jairo Hoyos y Andrés Cortés, se refirieron en La W a los hechos en los que una mujer fue asesinada por impacto de bala.
En medio de una confrontación que se desencadenó en la noche del miércoles 20 de mayo en el sector de Calipso en Cali, entre la Policía Nacional y un grupo de delincuentes que saquearon un almacén de cadena, fue reportada la muerte de Angie Johanna Valencia Ordóñez.
La joven, quien presuntamente solo pasaba por el sector, recibió varios impactos de arma de fuego. Posteriormente, fue trasladada hasta un centro asistencial de la ciudad, donde falleció.
Jhon Jairo Hoyos, representante a la Cámara y Andrés Cortés, personero de Cali, se refirieron en La W a las circunstancias que rodean la muerte de Valencia, las cuales son materia de investigación.
Lo invitamos a que escuche esta entrevista completa en el player de la imagen.