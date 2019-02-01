Los funcionarios dicen que no es justo que se les sean cerradas las oportunidades por no estar de acuerdo con esa decisión. Foto: Getty Images

Alcaldesa de Soatá estaría impulsando candidatura de su cuñado a Gobernación de Boyacá

La W tuvo acceso a varias conversaciones por un grupo de WhatsApp en las que la actual alcaldesa de Soatá (Boyacá), Lisseth Torres Manchengo, supuestamente ordena a sus funcionarios de la Alcaldía a apoyar a Giovany Pinzón, quien ha mostrado su intención de aspirar a la Gobernación de Boyacá.

Los funcionarios dicen que se les ha dado la instrucción de crear varias cuentas en redes sociales, de las cuales deben rendir informe a Torres Manchengo.

Además, aseguran que no es justo que les sean cerradas las oportunidades y que se les “estigmatice por no estar de acuerdo”, por lo que piden a los entes de control “ponerle freno a este atropello”.

La W habló con tres funcionarios de la Alcaldía, quienes se negaron a hablar al aire manifestando que deben cuidar sus puestos. Por ello, dieron a conocer las pruebas de los grupos que pueden contrarrestar con la alcaldesa.

Los denunciantes también manifiestan que Torres Manchengo lidera el accionar de las redes a la hora de encuestas de su familiar, en la que muestran unos chats en el que aparece la foto de Pinzón y seguido a ello la siguiente conversación:

Lisseth Torres Manchengo: Buenos días a nuestros líderes del proceso.

Lisseth Torres Manchengo: Buenos días les agradezco me respondan.

Iván de la secretaria de Gobierno de Soatá: Si señora, ya estamos en eso, compartiendo y enseñando cómo votar ya le avise a Yaeison y todo mi equipo.

Lisseth Torres Manchengo: Gracias Iván por responder.

Lisseth Torres Manchengo: Nos llevan más de 100 votos. Los demás líderes respondan por favor.

En una de las imágenes, una de las funcionarias muestra el resultado en donde 4.447 personas han votado y aparece en la parte inferior el nombre de Giovany Pinzón con un resultado y del otro encuestado también con un resultado.

