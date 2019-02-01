Alcaldesa de Soatá estaría impulsando candidatura de su cuñado a Gobernación de Boyacá
En varias conversaciones de un grupo de WhatsApp, Lisseth Torres pide a sus funcionarios votar por Giovany Pinzón, así como sugiere retuitear y dar Me Gusta a sus actividades.
Alcaldesa de Soatá estaría impulsando candidatura de su cuñado a Gobernación de Boyacá
11:42
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Los funcionarios dicen que no es justo que se les sean cerradas las oportunidades por no estar de acuerdo con esa decisión. Foto: Getty Images
La W tuvo acceso a varias conversaciones por un grupo de WhatsApp en las que la actual alcaldesa de Soatá (Boyacá), Lisseth Torres Manchengo, supuestamente ordena a sus funcionarios de la Alcaldía a apoyar a Giovany Pinzón, quien ha mostrado su intención de aspirar a la Gobernación de Boyacá.
(Le puede interesar: Vicepresidenta hace llamado para sacar adelante reformas a justicia, política y electoral)
Los funcionarios dicen que se les ha dado la instrucción de crear varias cuentas en redes sociales, de las cuales deben rendir informe a Torres Manchengo.
Además, aseguran que no es justo que les sean cerradas las oportunidades y que se les “estigmatice por no estar de acuerdo”, por lo que piden a los entes de control “ponerle freno a este atropello”.
La W habló con tres funcionarios de la Alcaldía, quienes se negaron a hablar al aire manifestando que deben cuidar sus puestos. Por ello, dieron a conocer las pruebas de los grupos que pueden contrarrestar con la alcaldesa.
Los denunciantes también manifiestan que Torres Manchengo lidera el accionar de las redes a la hora de encuestas de su familiar, en la que muestran unos chats en el que aparece la foto de Pinzón y seguido a ello la siguiente conversación:
- Lisseth Torres Manchengo: Buenos días a nuestros líderes del proceso.
- Lisserh Torres Manchengo: Buenos días les agradezco me respondan.
- Iván de la secretaria de Gobierno de Soatá: Si señora, ya estamos en eso, compartiendo y enseñando cómo votar ya le avise a Yaeison y todo mi equipo.
- Lisseth Torres Manchengo: Gracias Iván por responder.
- Lisseth Torres Manchengo: Nos llevan más de 100 votos. Los demás líderes respondan por favor.
En una de las imágenes, una de las funcionarias muestra el resultado en donde 4.447 personas han votado y aparece en la parte inferior el nombre de Giovany Pinzón con un resultado y del otro encuestado también con un resultado.
Estos son los chats que conoció este medio: