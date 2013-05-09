Los Nule, ahora contra el director del Inpec

Miguel, Guido, Manuel Nule y Mauricio Galofre enviaron un derecho de petición a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, en el que se “quejan” del trato que les está dando el director del Inpec, general Gusto Adolfo Ricaurte.



Los Nule dicen que sus vidas corren peligro y culpan por eso al general Ricaurte. Aseguran que hace meses se les ordenó sus traslados a diferentes centros penitenciarios pero que hasta el momento no se ha hecho efectivo.



“Desconocemos el improcedencia y apatía del Mayor General al no cumplir con la resolución que ordena nuestro trasladados”, sostiene el texto.