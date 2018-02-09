Incautan más de 150 kilos de marihuana en la Vía al Mar

El conductor de 21 años fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Foto: Policía Nacional( Thot )

Miembros de la Policía de Tránsito y Transporte instalaron un puesto de control en la vía que comunica a Cali con Buenaventura. En el operativo, lograron detener la marcha de un vehículo particular en el que se ubicó una caleta que contenía 153 kilos de marihuana.

“Un vehículo hizo caso omiso a la señal de alto de la policía, por lo que se inició una persecución. Cuando se logró ubicar, el conductor trato de huir arrojándose por un rastrojo”, informó el mayor Jonathan Sandoval, comandante del Distrito 1 de la Policía de Cali.

El oficial indicó que el conductor de 21 años fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.