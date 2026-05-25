Imputan cargos al empresario italiano Guido Mastroncinque

ACTUALIZACIÓN NOTICIA (25/05/2026):

Conforme a la sentencia allegada a este medio de comunicación proferida por el el JUZGADO 043 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, radicado 11001600004920080553500, el juzgado resolvió absolver a el señor GUIDO MASTROCINQUE KAIRENCE en los siguientes términos:

“PRIMERO: ABSOLVER a GUIDO MASTROCINQUE KAIRENCE identificado con cedula de extranjería xxxxxx, de condiciones civiles y personales conocidas en el proceso, de la conducta punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, conducta por la que fue acusado, atendiendo a las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. - En firme la decisión, CANCELAR las anotaciones que se hayan registrado ante las autoridades en contra de GUIDO MASTROCINQUE KAIRENCE, con ocasión de este proceso

Ante el juez 41 con función de control de garantías, la Fiscalía General le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años al empresario italiano Guido Mastroncinque.El abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses de la supuesta víctima, aseguró que el empresario presuntamente habría abusado de su hija y agregó que existen los suficientes materiales probatorios para “solicitar una medida de aseguramiento en contra del empresario”“Este caso es patético y escabroso, porque durante 5 años en un caso de abuso, como lo está investigando la Fiscalía, en 9 ocasiones intentaron que precluyera (...) en vez de defender a los menores de edad, se ha intentado defender a los victimarios”.Autor: Laura Palomino