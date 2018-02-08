Fiscalía pide cárcel para Darío Echeverry, alcalde de Barrancabermeja

Darío Echeverry fue capturado en el marco de una investigación que se adelanta en su contra por actos de corrupción denunciados en La W. Foto: Colprensa( Thot )

La Fiscalía General de la Nación pidió cárcel para el alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverry, por haber saboteado el proceso de revocatoria de su mandato.

“(En el municipio) estaban ocurriendo hechos bastante notorios: no había transporte, prohibieron parrillero en moto, había panfletos que decían “paro armado”, había personas tomándoles fotos a los empleados de la administración que entraban a votar”, señaló la Fiscalía.

Durante la audiencia, el ente acusador hizo referencia a la investigación hecha por La W en el año 2017, en la que se revelaron las interceptaciones telefónicas del alcalde en las que orquestaba un plan para tumbar la revocatoria.

“Aparecen las conversaciones que sostiene el señor Darío Echeverry (…) basta con entrar a (la página web de) W Radio, hacer click y aparecen, en viva voz, más de 15 interceptaciones”, sostuvo el ente acusador.