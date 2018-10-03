Fiscalía imputará cargos a gobernador de San Andrés

La Fiscalía imputará cargos al gobernador de San Andrés, hoy suspendido de su cargo, Ronald Housni. Foto: Colprensa( Thot )

Por la presunta desviación de dos mil millones de pesos a una fundación “fantasma”, la Fiscalía imputará cargos al gobernador de San Andrés, hoy suspendido de su cargo, Ronald Housni, y al gobernador encargado, Alaín Manjarrés.

Según el ente acusador, la desviación se habría dado a través de un contrato de apoyo logístico para la gobernación del departamento, el cual habría sido adjudicado a una fundación que en el papel acreditaba la experticia para tal fin, pero de la que se desconocía su funcionamiento y experiencia en el tema.

Los delitos que se le imputarán a los funcionarios son: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado en favor de terceros.