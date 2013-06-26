Estos fueron los conceptos de Brigard & Urrutia para legalizar la compra de Riopaila
La W tuvo acceso a estos conceptos emitidos en marzo del año 2010 por la firma que se convirtieron en el paso inicial para la supuesta adquisición irregular de baldíos.
En varios de los conceptos se señala que al no haberse expresado en la resolución de adjudicación la respectiva prohibición a la venta de los baldíos, entonces no aplica la disposición jurídica que detemina que "ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre los terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación".
Este argumento habría sido la puerta a través de la cual los abogados de la firma Brigard & Urrutia lograron dar un manto de legalidad a la polémica acumulación de terrenos baldíos en el departamento de Vichada.
En el documento adjunto, encontrará uno de los conceptos emitidos por la firma.
