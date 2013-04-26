6AM W6AM W

Cualquier sanción de la Procuraduría a Petro sería grave para proceso de paz, dice abogado

Daniel Prado, quien renunció a seguir defendiendo al alcalde, dijo que nunca tuvo la posibilidad de hacer análisis de los elementos probatorios que recogió el Ministerio Público.

Daniel Prado, quien renunció a seguir defendiendo al alcalde de Bogotá, afirmó en www.wradio.com.co que “nunca” tuvo la posibilidad de hacer un análisis de los elementos probatorios que recogió la Procuraduría contra Gustavo Petro en el tema de las basuras.

Prado sostuvo que los medios de comunicación están más informados del proceso en el Ministerio Público que la propia defensa del alcalde Petro.

Asimismo, dijo que si la Procuraduría General de la Nación sanciona a Petro con “tinte político” “sí sería grave para el proceso de paz”.

En ese mismo sentido se expresó Alex Vernot, quien aconseja al alcalde Gustavo Petro. “No tiene sentido que la Procuraduría funcione aceleradamente en unos cosas y en otros muy lento. ¿Por qué en el caso de Petro, que toca intereses, pasa esto?”, se preguntó. 

