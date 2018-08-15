Corte Suprema lleva a juicio a Plinio Olano por Odebrecht

La Sala de Instrucción No. 3 de la Corte Suprema de Justicia envió a juicio al ex Congresista del partido de La U. Foto: Colprensa( Thot )

Por estar involucrado en el escándalo de Odebrecht, el excongresista Plinio Olano fue acusado formalmente por lo deberá ir a juicio en la Sala de Juzgamiento de Primera de Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

El exlegislador deberá responder por tres delitos: concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho.

La Procuraduría había pedido a la Corte que llame a juicio al exparlamentario ya que considera que las pruebas son suficientes para señalarlo por recibir 2.500 millones de pesos por su labor de enlace con la representación de la multinacional en Colombia.