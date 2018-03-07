Aumenta a 10 años de cárcel la condena a Enrique Ghisays por caso Odebrecht

Enrique Ghisays Manzur es el primer condenado por el escándalo de sobornos de Odebrecht en Colombia. Foto: Colprensa( Thot )

El Tribunal de Bogotá aumentó la condena contra Enrique José Ghisays Manzur, quien es acusado de supuestamente dar apariencia de legalidad a los dineros entregados por Odebrecht al ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales.

Al principio, el empresario había recibido una pena de siete años de prisión. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación apeló el fallo de primera instancia y ahora Ghisays fue condenado a 10 años y nueve meses de prisión por la gravedad de los delitos.

Ghisays aceptó su participación en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ya que ayudó a legalizar los sobornos de la compañía a través de Lurion Tranding. Esta era una empresa fachada creada en Panamá, que pagó 6.5 millones de dólares al Instituto Nacional de Concesiones, a la cabeza de García Morales.

Cabe recordar que Enrique Ghisays Manzur es el primer condenado por el escándalo de sobornos de Odebrecht en Colombia.