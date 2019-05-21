Víctima de violación en EE.UU. opina sobre ley antiaborto aprobada en Alabama

A propósito de la ley que fue aprobada en Alabama (Estados Unidos) en esta última semana respecto a la prohibición de los abortos en cualquier etapa de la gestación, Samantha Blakely, víctima de violación en enero 2017 y residente del estado, asegura que para ella el aborto fue “una cuestión de vida o muerte” en aquel entonces.

Recordando su propia historia de vida, Blakely asegura que “existe una mayoría que piensa que las mujeres no quieren llegar a un aborto, pero a veces esa es la salida”. Así, agrega que si se invirtiera en educación sobre otros métodos anticonceptivos, seguramente se podría evitar que las mujeres recurran a situaciones de riesgo para abortar de forma ilegal y clandestina.

La nueva ley, que contempla hasta un siglo de prisión para los médicos que lo practiquen por considerar al feto un “niño no nacido” (es decir, iguala su extracción a un homicidio), ha generado gran atención nacional e internacional debido a que no contempla excepciones en caso de incesto o violación.

De esta manera, Blakely afirma en La W que se sintió “desnuda y expuesta” cuando tuvo que compartir su testimonio ante los legisladores de Alabama. Y cuando la ley pasó, Blakely admite que sintió que no les importó su testimonio. “Antes estábamos preocupadas, ahora tenemos miedo”, agregó la joven de 25 años.

Hace dos años, contó, un compañero de trabajo la violó. Posteriormente, se dio cuenta de que estaba embarazada como resultado de esa agresión e incluso fue diagnosticada con estrés post traumático y trastorno depresivo por ello.

