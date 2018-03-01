Procesan por fraude al expresidente de Guatemala Colom y a su Gabinete

Un juez decidió hoy procesar al exmandatario de Guatemala Álvaro Colom y al exministro y expresidente de Oxfam Internacional Juan Alberto Fuentes Knight por los delitos de fraude y peculado por supuestamente defraudar al Estado 35 millones de dólares dentro del caso Transurbano.



El juez Undécimo de Primera Instancia Penal, José Eduardo Cojulum, explicó que también a diez exministros y viceministros del Gabinete de Colom, "que refrendaron y suscribieron el acuerdo", los procesa sólo por fraude.



Aclaró que al exsecretario de la Presidencia Gustavo Alejos lo responsabiliza de la posible comisión de los delitos de fraude y lavado de dinero.



La investigación de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señala que el Gobierno en esa época (2008-2012) defraudó al Estado al otorgar de manera ilegal y sin ningún aval 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para implantar un sistema prepago en un transporte de la zona metropolitana, el Transurbano.