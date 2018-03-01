6AM W6AM W

Programas

Procesan por fraude al expresidente de Guatemala Colom y a su Gabinete

Serán juzgados por los delitos de fraude y peculado por supuestamente defraudar al Estado 35 millones de dólares dentro del caso Transurbano.

Ex presidente Colom. Foto: Getty Images

Ex presidente Colom. Foto: Getty Images(Thot)

Un juez decidió hoy procesar al exmandatario de Guatemala Álvaro Colom y al exministro y expresidente de Oxfam Internacional Juan Alberto Fuentes Knight por los delitos de fraude y peculado por supuestamente defraudar al Estado 35 millones de dólares dentro del caso Transurbano.

El juez Undécimo de Primera Instancia Penal, José Eduardo Cojulum, explicó que también a diez exministros y viceministros del Gabinete de Colom, "que refrendaron y suscribieron el acuerdo", los procesa sólo por fraude.

Aclaró que al exsecretario de la Presidencia Gustavo Alejos lo responsabiliza de la posible comisión de los delitos de fraude y lavado de dinero.

La investigación de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señala que el Gobierno en esa época (2008-2012) defraudó al Estado al otorgar de manera ilegal y sin ningún aval 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para implantar un sistema prepago en un transporte de la zona metropolitana, el Transurbano.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad