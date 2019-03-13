Piloto experto en aviones Boeing 737 MAX explica cómo es su funcionamiento técnico

Lo que ocurrió en el accidente de Indonesia es que Boeing no incluyó la información en los manuales, por lo que los pilotos no sabíamos de este funcionamiento y no se pudo determinar la falla: Pablo M. Foto: Getty Images

El piloto argentino Pablo Miró habló en La W sobre la prohibición de los vuelos del Boeing 737 MAX por parte de muchos países y aerolíneas de todo el mundo después de que se presentara la tragedia de uno de estas aeronaves de Ethiopian Airlines.

“La lucha por hacer más eficientes las aeronaves hizo que cambie la producción de los motores, este modelo 737 tiene la tendencia a subir la nariz, eso se conoce como ángulo de ataque” afirmó.

Según el piloto este modelo tuvo varios cambios en su forma, pero muchos pilotos los desconoce debido a que les han quitado horas de simulación lo que no les permite adaptarse de manera correcta a este modelo.

De igual forma aseguró que “los pilotos nos sentíamos muy bien con Boeing porque nos tenían en cuenta a la hora de hacer los aviones pero hace un tiempo que la empresa se ha dedicado a complacer a sus clientes en términos de reducir costos”.

Finalmente, dijo que no se puede castigar a todos los modelos, “la aeronave que está parada es la 7 y la 8 Max por precaución, para darle tiempo al análisis de las causas del accidente en Etiopía y posteriormente aumentar el margen de seguridad”.