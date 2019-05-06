Periodista colombiana habla sobre su cubrimiento en la pelea entre Canelo y Jacobs
Claudia Trejos contó que logró realizar la entrevista al ganador de la pelea ya que ha estado cubriendo los eventos de Canelo Álvarez prácticamente desde sus inicios.
06:12
La periodista logró entrevista a Canelo justo después de haber derrotado a Jacobs. . Foto: Getty Images