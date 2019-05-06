6AM W6AM W

Programas

Periodista colombiana habla sobre su cubrimiento en la pelea entre Canelo y Jacobs

Claudia Trejos contó que logró realizar la entrevista al ganador de la pelea ya que ha estado cubriendo los eventos de Canelo Álvarez prácticamente desde sus inicios.

Periodista colombiana habla sobre su cubrimiento en la pelea entre Canelo y Jacobs

Periodista colombiana habla sobre su cubrimiento en la pelea entre Canelo y Jacobs

06:12

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La periodista logró entrevista a Canelo justo después de haber derrotado a Jacobs. . Foto: Getty Images

Le puede interesar:

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad