Médico francés explica funcionamiento de pastilla que impide adquirir el VIH
En La W el médico Jean-Michel Molina expresa que la pastilla tiene un nivel de protección bastante amplio y que es un método de prevención para no contraer la enfermedad.
Médico francés explica funcionamiento de pastilla que impide adquirir el VIH
27:53
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
La pastilla debe ser tomada antes de tener relaciones sexuales: Jean-Michel Molina, Médico francés, experto en VIH/Sida. Foto: Getty Images