La extraña desaparición de la actriz mejor pagada de China

Fan Bingbing, recordada por su papel en en 'X-Men: días del futuro pasado', no da señales de vida desde el pasado mes de mayo.

La actriz mejor pagada de China, Fan Bingbing, no da señales de vida desde hace varias semanas, en tanto se encuentra implicada en un escándalo de fraude fiscal que salpica a la industria nacional del espectáculo.

Bingbing, de 36 años, que también es modelo y productora, es una estrella en su país.

Antes muy presente en los medios de comunicación, Bingbing no hizo ninguna aparición pública en estas últimas semanas y no publica nada desde finales de mayo en Weibo, el "Twitter chino", ni en su cuenta de Instragram.

Los problemas de Fan Bingbing empezaron en mayo, cuando el expresentador de la televisión Cui Yongyuan, acusó a la actriz de evadir impuestos. De acuerdo con su versión, la mujer que interpretó a la heroína Blink en el filme X Men: Días del futuro pasado había llevado a cabo un práctica común entre muchas estrellas chinas conocida como "contratos yin-yang", que les permite tener una contabilidad oficial que se cotiza en Hacienda y una extraoficial que mueve mucho más dinero sin declarar.

Las autoridades fiscales de la provincia de Jiangsu abrieron una investigación. Aunque no la citaron, la actriz tiene empresas con sede en esta provincia.

Sus fans en redes sociales se preguntan si la actriz irá a prisión o cuál es su situación judicial.