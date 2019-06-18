El duro relato de haitiana que viajó hasta California para buscar mejores oportunidades
En micrófonos de La W, Yudith contó que lleva tres meses en California y ahora debe esperar para que un juez determine si aprueba su asilo en Estados Unidos.
Lamentablemente han pasado muchos por aquí, algunos han llamados a sus familiares para que viajen a otros lados: Yudith . Foto: Getty Images