6AM W6AM W

Programas

El duro relato de haitiana que viajó hasta California para buscar mejores oportunidades

En micrófonos de La W, Yudith contó que lleva tres meses en California y ahora debe esperar para que un juez determine si aprueba su asilo en Estados Unidos.

El duro relato de haitiana que viajó hasta California para buscar mejores oportunidades

El duro relato de haitiana que viajó hasta California para buscar mejores oportunidades

03:52

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Lamentablemente han pasado muchos por aquí, algunos han llamados a sus familiares para que viajen a otros lados: Yudith . Foto: Getty Images

Le puede interesar:

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad