El coleccionista que vendió un videoarte en 6,6 millones de dólares

Pablo Rodríguez-Fraile contó en La W que el videoarte fue autentificado mediante el sistema conocido como blockchain.

Pablo Rodríguez-Fraile contó en La W que el videoarte fue autentificado mediante el sistema conocido como blockchain.

Pablo Rodríguez-Fraile contó en La W que el videoarte fue autentificado mediante el sistema conocido como blockchain. . Foto: Getty Images

Caracol Radio

En octubre de 2020, Pablo Rodríguez-Fraile se gastó casi 67 mil dólares en una obra de videoarte de 10 segundos del artista Beeple. La semana pasada la vendió por 6,6 millones de dólares.

Pablo Rodríguez-Fraile contó en La W que “debido a la pandemia ha habido más interés por la innovación y el mundo digital […] creo que desgraciadamente hace unos meses las personas no se daban cuenta de ciertas obras”.

 “Como coleccionista tengo muchos cuadros digitales. Esto es algo que tiene mucho precio y de interés por la gente […] Lo bonito de este mundo es que matemáticamente es imposible que te roben tu obra”, indicó.

