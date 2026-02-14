¿A quién le corresponde recoger a las personas extraditables en cada país?

Conocimos el proceso de extradición en Estados Unidos, París, Londres, Italia y Barcelona. . Foto: Getty Images( Thot )

En las extradiciones en Estados Unidos a otros países, la Oficina de Asuntos Internacionales del departamento de justicia le notificará al gobierno extranjero que la persona está lista para ser entregada. Se organiza la transferencia con los agentes designados del país solicitante.

Cuando es de otro país a EE.UU. son los Marshals quienes van a buscar y a escoltar al ciudadano estadounidense.

En París, luego de que salga el Decreto que publica el primer ministro de Francia, son los agentes del Estado que piden la extradición, y si los policías que la piden no van a defender a la persona en un mes, ésta es puesta en libertad, y no puede ser reclamada por la misma causa.

En Londres, la orden de extradición se realiza con la coordinación de las autoridades británicas y depende de cada país si es una persona de Colombia o de la Unión Europea. Una vez la autoridad recibe la alerta, la Policía procede a arrestarla y en cuestión de días un juez decide si esa persona debe ser extraditada o no.

En Italia, hay un plazo de 15 días en el que ambos estados deben acordar los términos de la entrega de la persona extraditada, si ese plazo vence ésta queda en libertad.

En Barcelona, quien aprueba las extradiciones es el gobierno de España, la audiencia nacional la ratifica y la Policía Nacional tiene un departamento que trabaja con la Interpol.