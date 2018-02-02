Subieron los precios de la gasolina y el ACPM en el país

El aumento promedio para las 13 principales ciudades del país es de 128 pesos y de 132 pesos para el galón de ACPM. Foto: Getty Images( Thot )

El Ministerio de Minas y Energía informó que a partir de este 2 de febrero de 2018 cambió el precio de referencia para los combustibles. En el caso del precio del galón de gasolina motor corriente, el aumento promedio para las 13 principales ciudades del país es de 128 pesos y de 132 pesos para el galón de ACPM.

En el caso de Bogotá el galón de gasolina quedó a 9.042 pesos, en Medellín quedó en 8.995 pesos y en Cali a 9.063 pesos, por su parte el galón de ACPM para Bogotá quedó en 8.324 pesos, en Medellín en 8.375 pesos y Cali en 8.470 pesos.

Según lo expuesto por el Gobierno, el aumento corresponde principalmente al incremento en los precios internacionales del crudo y los referentes internacionales de gasolina y ACPM.

Sin embargo, aclaró que la diferencia en el precio entre ciudades corresponde a la actualización de los valores reconocidos por transporte de biocombustibles.